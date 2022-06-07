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Джонсон проти підштовхування України до поганого миру з Росією

"Європейська правда"Вівторок, 7 червня 2022, 16:56

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон виступив проти того, щоб світові лідери підштовхували президента України Володимира Зеленського до поганої мирної угоди з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Джонсон, який пережив голосування щодо вотуму недовіри, ініційоване його депутатами в понеділок, сказав своїм міністрам, що Британія "залишатиметься на передовій" підтримки України, сказав речник британського прем’єра.

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"Він сказав, що важливо, щоб на президента Зеленського не тиснули, щоб він погодився на поганий мир, зазначивши, що погані мирні угоди не тривають довго. Він сказав, що світ повинен уникати будь-якого результату, який може створити враження, що необґрунтована агресія Путіна принесла плоди", - заявив речник.

На засіданні уряду міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс також заявила, що Лондон готує додаткові санкції проти Росії за її вторгнення в Україну, повідомив речник Джонсона.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення. Макрон разом з тим зазначив, що вважає рішення Путіна почати війну фундаментальною історичною помилкою. 

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Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця наголосив на неприпустимості компромісів з агресором за рахунок інтересів України.

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Теми: Борис ДжонсонВелика БританіяУкраїнаРосія
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