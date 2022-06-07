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Обстріли Харкова: одна людина загинула, чотирьох поранено

Валентина Романенко, Катерина ТищенкоВівторок, 7 червня 2022, 17:36
наслідки обстрілу 7 червня, фото Харківської обласної прокуратури

Внаслідок обстрілу росіянами Шевченківського району Харкова у вівторок загинув чоловік, ще троє мешканців дістали поранень, внаслідок обстрілу Київського району – поранено чоловіка.

Джерело: Офіс генпрокурора, міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону

Дослівно прокуратура: "7 червня 2022 року близько 16:00 російські військові обстріляли Шевченківський район м. Харкова. Від обстрілу окупантів загинув 56-річний чоловік. Ще трьох мирних мешканців поранено. Пошкоджено понад 10 житлових будинків та дві адміністративні будівлі".

"Також 7 червня 2022 року військові ЗС РФ двічі обстріляли Київський район м. Харкова. О 3:00 ворожі снаряди влучили у житлові будинки, внаслідок чого домоволодіння повністю зруйновано. Під час обстрілу о 6:00 поранено 56-річного чоловіка. Пошкоджено житлові будинки та автомобіль".

Деталі: Раніше у вівторок міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу в одному з районів міста загинула людина, ще троє поранені.

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Теми: Харківвійна
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