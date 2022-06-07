На Банковій поцікавились, чому ЄС пом'якшив санкції проти Росії

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк натякнув, що Україна хотіла би пояснень з приводу зміни в офіційному повідомленні ЄС про нові санкції, звідки зникла згадка про заборону хмарних сервісів для Росії.

Про це він написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Спершу Рада ЄС анонсує блокування для Росії доступу до хмарних сервісів у шостому пакеті санкцій. Потім повідомлення редагують, видаляючи цю згадку. Роз’яснень від посадовців немає. Санкційний тиск потрібно посилювати, а не послаблювати", - заявив Подоляк.

Як повідомлялося, з пресрелізу про затвердження шостого пакету санкцій проти Росії на сайті Ради ЄС зникла згадка про обмеження щодо хмарних технологій, на що звернув увагу блогер Антон Швець. Веб-архів показує, що реліз справді був змінений: 3 червня згадка про хмарні технології ще була, а 4 червня вже зникла.

Також хмарні технології не згадуються у рішенні, опублікованому пізніше в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, 3 червня Рада ЄС затвердила шостий пакет санкцій проти РФ, у тому числі з частковим нафтовим ембарго та відключенням від SWIFT російського "Сбербанку". Також у рамках шостого пакету затвердили персональні санкції щодо ще 65 осіб та 18 компаній.

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