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Харківщина: щонайменше 3 загиблих і 6 поранених внаслідок обстрілів

Катерина ТищенкоВівторок, 7 червня 2022, 19:32
Харківщина: щонайменше 3 загиблих і 6 поранених внаслідок обстрілів
Олег Синєгубов, фото з Facebook

Внаслідок обстрілів росіянами Харківщини у вівторок загинули щонайменше 3 людей, 6 дістали поранень.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні з артилерії росіяни обстрілювали Харків та села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району.

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За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 3 людей. Ще як мінімум 6 людей отримали поранення. Масштаб руйнувань та остаточна кількість постраждалих встановлюється".

Деталі: Синєгубов закликав мешканців Харківщини по можливості залишатися в укриттях, оскільки перебувати на вулицях дуже небезпечно.

Теми: Харківська областьвійна
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