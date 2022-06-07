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Харківщина: щонайменше 3 загиблих і 6 поранених внаслідок обстрілів

Катерина ТищенкоВівторок, 7 червня 2022, 19:32
Олег Синєгубов, фото з Facebook

Внаслідок обстрілів росіянами Харківщини у вівторок загинули щонайменше 3 людей, 6 дістали поранень.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні з артилерії росіяни обстрілювали Харків та села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району.

За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 3 людей. Ще як мінімум 6 людей отримали поранення. Масштаб руйнувань та остаточна кількість постраждалих встановлюється".

Деталі: Синєгубов закликав мешканців Харківщини по можливості залишатися в укриттях, оскільки перебувати на вулицях дуже небезпечно.

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Теми: Харківська областьвійна
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