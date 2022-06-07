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Частину Київщини перевірять на радіацію через росіян, які вторглися із зони відчуження

Альона Мазуренко Вівторок, 7 червня 2022, 19:47
Частину Київщини перевірять на радіацію через росіян, які вторглися із зони відчуження
фото: ДНТЦ ЯРБ

У Київській області на території Іванківської територіальної громади проведуть перевірку на радіаційне забруднення через окупантів, які вторглися до України із зони відчуження.

Джерело: Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки

Дослівно: "До уваги жителів Іванківської територіальної громади.

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У червні фахівці ДНТЦ ЯРБ за дорученням Держатомрегулювання проведуть радіаційне обстеження територій Київської області, які знаходилися у тимчасовій окупації військами РФ.

З огляду на те, що техніка російської армії здійснила вторгнення в Україну з території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, існують ризики, пов’язані з перенесенням радіоактивного забруднення за її межі".

Деталі: Місцевих із Іванківській ОТГ на чиїх садибах перебували окупанти просять надати запит на радіаційне обстеження.

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Обстежуватимуться лише території, на яких було проведено розмінування.

Радіаційне обстеження буде безкоштовним для жителів громади.

Дати проведення обстеження оголосять пізніше. 

Теми: ЧорнобильКиївська областьокупація
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