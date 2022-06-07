Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Частину Київщини перевірять на радіацію через росіян, які вторглися із зони відчуження

Мазуренко Альона Вівторок, 7 червня 2022, 19:47
фото: ДНТЦ ЯРБ

У Київській області на території Іванківської територіальної громади проведуть перевірку на радіаційне забруднення через окупантів, які вторглися до України із зони відчуження.

Джерело: Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки

Дослівно: "До уваги жителів Іванківської територіальної громади.

У червні фахівці ДНТЦ ЯРБ за дорученням Держатомрегулювання проведуть радіаційне обстеження територій Київської області, які знаходилися у тимчасовій окупації військами РФ.

З огляду на те, що техніка російської армії здійснила вторгнення в Україну з території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, існують ризики, пов’язані з перенесенням радіоактивного забруднення за її межі".

Деталі: Місцевих із Іванківській ОТГ на чиїх садибах перебували окупанти просять надати запит на радіаційне обстеження.

Обстежуватимуться лише території, на яких було проведено розмінування.

ВІДЕО ДНЯ

Радіаційне обстеження буде безкоштовним для жителів громади.

Дати проведення обстеження оголосять пізніше. 

Теми: ЧорнобильКиївська областьокупація
Головне сьогодні

У РФ етапували понад тисячу військових з "Азовсталі" – росЗМІ

Зеленський пояснив, що треба для потужного наступу ЗСУ

На Банковій поцікавились, чому ЄС пом'якшив санкції проти Росії

Інтенсивність застосування ворожої авіації знижена – зведення Генштабу

Молдова відмовилася видавати Білорусі українського нардепа

У Польщі підтвердили підписання великої угоди про постачання зброї Україні

Усі новини...
Чорнобиль
Росіяни вкрали та знищили обладнання з ЧАЕС на 135 млн доларів – The Washington Post
У Києві може бути задимлення через пожежу лісів довкола Чорнобиля
"Мы вообще-то миротворцы. Но вам всем п*здец…" 35 днів окупації села Обуховичі – від трагедії до фарсу
Останні новини
04:10
Цензура і примусова мобілізація посилюють напругу в Росії – американські експерти
03:38
Штати працюють над постачанням Україні протикорабельних ракет – ЗМІ
02:44
Світоліна стала амбасадоркою United24
02:05
Ворог з мінометів обстріляв Шосткинський район на Сумщині
01:48
Новини 7 червня: рекордно малі запозичення з військових облігацій, пальне без прикордонних черг
01:34
Південь: ЗСУ завдали 4 ударів по скупченню сил ворога
01:18
Окупанти на Херсонщині розпочали підготовку до відзначення дня Росії – ОК "Південь"
00:53
У РФ етапували понад тисячу військових з "Азовсталі" – росЗМІ
00:28
З наступного тижня в Україні запустять "Книгу катів" – президент
00:25
Зеленський: Зима буде найскладнішою за роки незалежності, тарифи не мають зрости
Усі новини...