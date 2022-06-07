Донеччина: росіяни поранили 5 мирних мешканців

На Донеччині внаслідок дій РФ у вівторок поранено 7 мирних мешканців.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 7 червня росіяни поранили ще 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Очеретиному, 2 у Ласточкиному і 1 у Миколаївці.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано 1 людину, яка отримала поранення на Луганщині".

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.