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Донеччина: росіяни поранили 5 мирних мешканців

Катерина ТищенкоВівторок, 7 червня 2022, 21:19
графіка з Telegram Кириленка

На Донеччині внаслідок дій РФ у вівторок поранено 7 мирних мешканців.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 7 червня росіяни поранили ще 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Очеретиному, 2 у Ласточкиному і 1 у Миколаївці.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано 1 людину, яка отримала поранення на Луганщині".

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійна
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