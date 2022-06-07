Міноборони Білорусі заявило про навчання "переходу з мирного на воєнний час"

Міноборони Білорусі заявило про початок навчань "з переходу з мирного на воєнний час".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила пресслужба відомства.

Міноборони Білорусі заявило, що починає заняття з бойової готовності - "після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки".

"Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу тренувань з усіма категоріями військовослжбовців, підрозділами, військовими частинами, з’єднаннями, органами воєнного управління з організованого виконання заходів з переходу з мирного на воєнний час", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно влада Білорусі заявила про продовження військових навчань на кордоні з Україною та західними країнами. Також самопроголошений президент Александр Лукашенко заявив про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та "Іскандерів" і навіть про створення "народного ополчення".

Про те, що стоїть за такими заявами і за яких умов Білорусь надішле війська в Україну, ЄвроПравда поспілкувалася з білоруським військово-політичним оглядачем Ягором Лебядком.

Повну розмову можна послухати на YouTube-каналі "Європейської правди", або прочитати у матеріалі Загроза з півночі: що стоїть за військовими приготуваннями Білорусі.