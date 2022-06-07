Меркель не вважає себе винною у тому, що Росія напала на Україну

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час першого інтерв’ю з моменту відставки заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Відповідаючи на питання, чи могла вона зробити більше для відвернення війни в Україні, Меркель сказала: "Я себе не звинувачую. Не було можливо створити архітектуру безпеки, яка б могла цьому запобігти".

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"Чи можна було зробити більше, щоб запобігти такій трагедії – я вже вважаю, що ця ситуація є значною трагедією, - чи можна було їй запобігти? І саме тому ви себе питаєте це, і, звісно, я собі й досі ставлю це питання", – сказала вона.

Водночас ексканцлерка відхилила звинувачення посла України в Німеччині Андрія Мельника в тому, що вона проводила політику пацифікації щодо Росії.

"Я так не думаю. Дипломатія, якщо вона зазнає невдачі, не є хибною", – зазначила Меркель і додала, що без Мінських домовленостей, на її думку, ситуація в Україні була б ще більш критичною.

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Те саме, наголосила колишня канцлерка Німеччини, стосується і її рішення не підтримати надання Україні плану дій щодо членства в НАТО у 2008 році.

"Я не вважаю, що маю визнати свою неправоту, і вибачатися за це (рішення) не буду", – сказала Меркель.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила солідарність з Україною в тому, що вона назвала "варварською війною" з Росією після того, як її багатомісячне мовчання викликало критику її власної політики щодо Москви.

Водночас Меркель раніше стверджувала, що не планує публічно коментувати свою політику щодо РФ, попри те, що такі прохання надходили є від її партії.