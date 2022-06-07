Європарламент підтримає надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Європейський парламент у своїй доповіді про вплив агресії РФ на спільну політику безпеки й оборони ЄС, яка має бути затверджена у середу, рекомендуватиме лідерам ЄС надати Україні статус кандидата на членство.

Про це у вівторок заявив голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Маккалістер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання відповідно до потреб, що були висловлені українською владою, та надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України", – заявив Маккалістер.

За його словами, автори доповіді також рекомендують забезпечити широкий моніторинг застосування санкцій ЄС, щоб "зміцнити спроможність Європейської комісії з імплементації обмежувальних заходів".

Європарламентар нагадав, що інституція й раніше підтримувала збільшення ефективності спільної політики ЄС із безпеки й оборони. Це ще більше загострилося внаслідок агресії Росії проти України.

Зокрема автори доповіді пропонують такі заходи:

- швидка імплементація Стратегічного компаса ЄС, зокрема, в частині розвитку оперативних спроможностей сил швидкого розгортання ЄС;

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- перегляд та направлення місій та операцій ЄС в рамках Спільної політики з безпеки й оборони, їх адаптація до нових геополітичних реалій, зокрема, для надання належної підтримки урядам України й Молдови;

- швидке завершення роботи над третьою Спільною декларацією ЄС-НАТО;

- перегляд Європейської політики сусідства для оцінки впливу російської агресії на співробітництво в межах Східного партнерства та на посилення політики розширення ЄС;

- активне долучення Європарламенту до належної імплементації спільної зовнішньої та безпекової політики та спільної політики з безпеки й оборони;

- забезпечення спільної політики з безпеки й оборони ЄС належними фінансовими ресурсами для підвищення її ефективності та надійності.

Нагадаємо останнім часом з'явилися повідомлення, про те, що Україні пропонують надати лише статус потенційного кандидата, однак це викликало заперечення в Києві, включаючи безпрецедентне звернення українських неурядових організацій до ЄС.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив про необхідність створення "європейської підготовчої зони", перебування в якій дозволить Україні та Молдові наблизитися до стандартів ЄС.

Водночас президент Володимир Зеленський розраховує, що питання щодо статусу кандидата на вступ до Євросоюзу вирішиться для України вже найближчими тижнями.

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