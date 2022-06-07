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Європарламент підтримає надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 7 червня 2022, 23:54
Європарламент підтримає надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС
Pixabay.com

Європейський парламент у своїй доповіді про вплив агресії РФ на спільну політику безпеки й оборони ЄС, яка має бути затверджена у середу, рекомендуватиме лідерам ЄС надати Україні статус кандидата на членство.

Про це у вівторок заявив голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Маккалістер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання відповідно до потреб, що були висловлені українською владою, та надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України", – заявив Маккалістер.

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За його словами, автори доповіді також рекомендують забезпечити широкий моніторинг застосування санкцій ЄС, щоб "зміцнити спроможність Європейської комісії з імплементації обмежувальних заходів".

Європарламентар нагадав, що інституція й раніше підтримувала збільшення ефективності спільної політики ЄС із безпеки й оборони. Це ще більше загострилося внаслідок агресії Росії проти України.

Зокрема автори доповіді пропонують такі заходи:

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- швидка імплементація Стратегічного компаса ЄС, зокрема, в частині розвитку оперативних спроможностей сил швидкого розгортання ЄС;

- перегляд та направлення місій та операцій ЄС в рамках Спільної політики з безпеки й оборони, їх адаптація до нових геополітичних реалій, зокрема, для надання належної підтримки урядам України й Молдови;

- швидке завершення роботи над третьою Спільною декларацією ЄС-НАТО;

- перегляд Європейської політики сусідства для оцінки впливу російської агресії на співробітництво в межах Східного партнерства та на посилення політики розширення ЄС;

- активне долучення Європарламенту до належної імплементації спільної зовнішньої та безпекової політики та спільної політики з безпеки й оборони;

- забезпечення спільної політики з безпеки й оборони ЄС належними фінансовими ресурсами для підвищення її ефективності та надійності.

Нагадаємо останнім часом з'явилися повідомлення, про те, що Україні пропонують надати лише статус потенційного кандидата, однак це викликало заперечення в Києві, включаючи безпрецедентне звернення українських неурядових організацій до ЄС.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив про необхідність створення "європейської підготовчої зони", перебування в якій дозволить Україні та Молдові наблизитися до стандартів ЄС.

Водночас президент Володимир Зеленський розраховує, що питання щодо статусу кандидата на вступ до Євросоюзу вирішиться для України вже найближчими тижнями.

Читайте також: Бій за кандидата: хто блокує заявку України на членство в ЄС.

Теми: ЄвропарламентЄС
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