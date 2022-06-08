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Росія сплачує за війну проти України майже по 300 життів солдатів щоденно – Зеленський

Ольга Глущенко Середа, 8 червня 2022, 00:15
Росія сплачує за війну проти України майже по 300 життів солдатів щоденно – Зеленський
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 24 лютого в Україні загинула вже 31 тисяча російських солдатів, загалом же гине по 300 загарбників щодня.

Джерело: відеозврнення Зеленського

Пряма мова: "Вже більш ніж 31 тисяча російських військових загинули в Україні.

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За час з 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно.

І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого".

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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