Росія сплачує за війну проти України майже по 300 життів солдатів щоденно – Зеленський
Середа, 8 червня 2022, 00:15
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 24 лютого в Україні загинула вже 31 тисяча російських солдатів, загалом же гине по 300 загарбників щодня.
Джерело: відеозврнення Зеленського
Пряма мова: "Вже більш ніж 31 тисяча російських військових загинули в Україні.
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За час з 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно.
І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого".