Росія сплачує за війну проти України майже по 300 життів солдатів щоденно – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 24 лютого в Україні загинула вже 31 тисяча російських солдатів, загалом же гине по 300 загарбників щодня.

Джерело: відеозврнення Зеленського

Пряма мова: "Вже більш ніж 31 тисяча російських військових загинули в Україні.

За час з 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно.

І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого".