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Зеленський: Зима буде найскладнішою за роки незалежності, тарифи не мають зрости

Катерина ТищенкоСереда, 8 червня 2022, 00:25
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вимагає від уряду та місцевої влади не підвищувати тарифи на газ і електрику, а також на тепло і гарячу воду наступної зими.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання – зробити все, щоб тарифи на газ і електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінилися. Людям і так складно, бо війна. Це буде забезпечено.

Місцева влада відповідає за тарифи на тепло і на гарячу воду. І на місцевому рівні має бути забезпечена така сама незмінність тарифів і взимку 2022-23 років".

Деталі: Зеленський повідомив, що уряд утворює штаб для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Це рішення ухвалене за результатами наради з представниками уряду і наших найбільших державних енергокомпаній і регуляторів. Прем’єр-міністр України, міністри енергетики і економіки, міністр розвитку громад і територій, керівники НАК "Нафтогазу", "Укренерго", "Енергоатому" і НКРЕ. Був також і профільний заступник керівника Офісу президента", - зазначив він.

Пряма мова: "Що б не планували собі окупанти, ми маємо готуватись до наступної зими – в нашій державі, на своїй землі, для всіх наших громадян".

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"В умовах, які ми маємо наразі через агресію Росії, через цю війну, це дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але все нормально, маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави. Так і буде".

Більше деталей: Зеленський повідомив, що в цей час Україна не продаватиме газ і вугілля за кордон, весь внутрішній видобуток буде направлений на внутрішні потреби.

Водночас влада робить усе, щоб наростити можливості експорту електрики, наголосив президент.

Теми: ЗеленськийтарифиЖКГ
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