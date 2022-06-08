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З наступного тижня в Україні запустять "Книгу катів" – президент

Ольга Глущенко Середа, 8 червня 2022, 00:28
З наступного тижня в Україні запустять Книгу катів – президент
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з наступного тижня запланований запуск спеціальної "Книги катів", в якій збираються підтверджені дані про воєнних злочинців і злочинців російської армії.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "І ще одна новина, про яку зараз можна повідомити. На наступний тиждень запланований запуск спеціальної "Книги катів" – інформаційної системи, у якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинців і злочинців із російської армії.

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Я неодноразово наголошував, що всі вони обов'язково понесуть відповідальність. І ми крок за кроком до цього наближаємося.

Створення такої інформаційної системи триває вже певний час. Це конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців.

І така "Книга катів" є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів – солдатів окупаційної армії, але й їхніх командирів. Тих, хто віддавав накази. Тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні. В Бучі, в Маріуполі, в усіх наших містах, в усіх громадах, до яких дотягнулися".

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Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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