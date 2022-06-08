Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

З наступного тижня в Україні запустять "Книгу катів" – президент

Ольга Глущенко Середа, 8 червня 2022, 00:28
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з наступного тижня запланований запуск спеціальної "Книги катів", в якій збираються підтверджені дані про воєнних злочинців і злочинців російської армії.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "І ще одна новина, про яку зараз можна повідомити. На наступний тиждень запланований запуск спеціальної "Книги катів" – інформаційної системи, у якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинців і злочинців із російської армії.

Я неодноразово наголошував, що всі вони обов'язково понесуть відповідальність. І ми крок за кроком до цього наближаємося.

Створення такої інформаційної системи триває вже певний час. Це конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців.

І така "Книга катів" є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів – солдатів окупаційної армії, але й їхніх командирів. Тих, хто віддавав накази. Тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні. В Бучі, в Маріуполі, в усіх наших містах, в усіх громадах, до яких дотягнулися".

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
Головне сьогодні

В Україні арештували активи компанії почесного будівельника РФ з оточення Путіна

У Києві повернули плату за паркування, порушників забиратиме евакуатор – КМВА

На Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ відкинули ворога – зведення штабу

Південь: ЗСУ завдали 4 ударів по скупченню сил ворога

У РФ етапували понад тисячу військових з "Азовсталі" – росЗМІ

Зеленський: Зима буде найскладнішою за роки незалежності, тарифи не мають зрости

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Зима буде найскладнішою за роки незалежності, тарифи не мають зрости
Росія сплачує за війну проти України майже по 300 життів солдатів щоденно – Зеленський
Зеленський пояснив, що треба для потужного наступу ЗСУ
Останні новини
10:59
фотоНесли тварин як скарб: як українці з Харківщини евакуювалися з домашніми улюбленцями
10:59
Продажі нових преміальних автомобілів у Росії обвалилися на 89% у річному вимірі
10:54
Мінфін Чехії зацікавився бізнесом підсанкційного херсонського колаборанта Сальдо
10:51
Аксьонов заявив, що сухопутний маршрут з РФ до Криму для цивільних поки не доступний
10:47
Фонд гарантування вкладів встановив контроль над Мегабанком і почав пошук інвесторів
10:29
ЗСУ знищили вже 31 500 окупантів – Генштаб
10:26
Що чекає росіян на післявоєнному трибуналі? Репортаж, заснований на реальних подіях
10:12
США розробили план на 4,3 мільярда доларів для зниження залежності від урану з РФ – ЗМІ
10:01
Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці М109, які вже на передовій
09:53
Колаборант із Запорізької області готується провести референдум про входження до РФ цього року
Усі новини...