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Південь: ЗСУ завдали 4 ударів по скупченню сил ворога

Ольга Глущенко Середа, 8 червня 2022, 01:34
Південь: ЗСУ завдали 4 ударів по скупченню сил ворога
українські військові, фото: ОК Південь

На захисті південних рубежів українські військові завдали 4 удари по скупченню сил ворога, знищивши російську техніку і склад боєприпасів.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Намагаючись залякати і вчергове нанести болюче ураження забороненими касетними боєприпасами невибіркової дії, обстріляно передмістя Миколаєва. Ті, хто вдають, що переймаються світовою продовольчою кризою, насправді, влучають по сільськогосподарських полях, об’єктах інфраструктури, де спалахують пожежі, що набувають вражаючих масштабів".

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Деталі: При спробі ворога провести повітряну розвідку в Миколаївському районі безпілотний розвідник "Орлан-10" був влучно знищений вогнем зенітно-ракетного підрозділу.

Ракетно-артилерійські підрозділи та авіація ЗСУ при виконанні вогневих завдань та нанесеня 4 ударів по скупченню сил противника, за попередніми даними, знищили кілька одиниць броньованої техніки та складу боєприпасів ворога. Остаточні втрати уточнюються.

На Одещині в рамках контрдиверсійних заходів був виявлений мешканець обласного центру, завербований ФСБ під час перебування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

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За завданням іноземної спецслужби, він збирав дані про координати блокпостів, кількість особового складу та наявне озброєння.

Передавав загарбникам дані через мобільний месенджер.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Теми: Збройні силивійна
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