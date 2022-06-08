Ворог з мінометів обстріляв Шосткинський район на Сумщині

наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото з facebook Живицького

7 червня російські загарбники здійснили обстріли Великописарівської, Юнаківської, Краснопільської громад і Шосткинського району Сумської області.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "Близько опівдня ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській та Юнаківській громадах.

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Після 15 був прильот з міномету по Краснопільщині.

Майже о 23 рашисти почали гатити з мінометів по територіях Шосткинського району".

Деталі: Усі обстріли росіяни здійснювали з території РФ.

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Як повідомив Живицький, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих внаслідок ворожих обстрілів нема.