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Ворог з мінометів обстріляв Шосткинський район на Сумщині

Ольга Глущенко Середа, 8 червня 2022, 02:05
Ворог з мінометів обстріляв Шосткинський район на Сумщині
наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото з facebook Живицького

7 червня російські загарбники здійснили обстріли Великописарівської, Юнаківської, Краснопільської громад і Шосткинського району Сумської області.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "Близько опівдня ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській та Юнаківській громадах.

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Після 15 був прильот з міномету по Краснопільщині.

Майже о 23 рашисти почали гатити з мінометів по територіях Шосткинського району".

Деталі: Усі обстріли росіяни здійснювали з території РФ.

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Як повідомив Живицький, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих внаслідок ворожих обстрілів нема.

Теми: Сумська областьвійна
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