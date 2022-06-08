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Світоліна стала амбасадоркою United24

Ольга Глущенко Середа, 8 червня 2022, 02:44
Світоліна стала амбасадоркою United24
Світоліна, фото: Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Джерело: Офіс президента (ОП), відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні (7 червня – ред.) амбасадоркою United24 стала Еліна Світоліна, наша відома й дуже успішна тенісистка. Разом з Андрієм Шевченком, першим амбасадором United24, Еліна працюватиме, щоб залучити нову підтримку для нашої держави".

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Деталі: Амбасадорку представили під час відеоконференції.

Наприкінці липня запланована благодійна гра першої ракетки світу Іги Свьонтек під патронатом Еліни Світоліної.

Як повідомляє ОП, за перші чотири тижні роботи фандрейзингової платформи United24 на потреби України зібрано понад 52,5 млн доларів.

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Для довідки: United24 – це фандрейзингова платформа, завдання якої – стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України.

United24 збирає гроші на найголовніші потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога та відбудова України.

Кошти надходять на рахунки Нацбанку.

Станом на 4 червня через платформу було зібрано $ 51 330 630.

Витрачено з 5 травня по 3 червня на оборону та розмінування $ 37 532 174, на гуманітарну та медичну допомогу – $ 906 856. Поточний баланс United24 – $ 3 714 597.

Теми: Зеленськийспортвійнагроші
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