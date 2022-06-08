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Штати працюють над постачанням Україні протикорабельних ракет – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 8 червня 2022, 03:38
Білий дім, фото Getty Images

Сполучені Штати і союзники працюють над тим, аби надати Україні протикорабельні ракети і системи.

Джерело: високопосадовець Білого дому, цитує Голос Америки

Пряма мова: "Ми підтримуємо Україну та працюємо, щоб допомогти їй покращити її прибережну оборону.

У рамках цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони.

Ми також співпрацюємо з союзниками та партнерами над наданням Україні протикорабельних ракет і систем. Ми щодня постійно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб".

Деталі: Чиновник додав, що США є найбільшим постачальником допомоги Україні оборонного призначення, і "надалі буде світовим лідером у наданні найбільшої в історії допомоги Україні у сфері безпеки".

Теми: СШАзброяВДНГУкраїна
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