Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Світовий банк додатково виділив Україні майже $1,5 млрд

Ольга Глущенко Середа, 8 червня 2022, 05:26
Світовий банк додатково виділив Україні майже $1,5 млрд
ФОТО: GETTY IMAGES

Виконавча рада Світового банку у вівторок схвалила додаткове фінансування для України в розмірі 1,49 мільярда доларів для виплати заробітної плати державним і соціальним працівникам, загалом збільшивши обіцяну суму підтримки банку до більш ніж 4 мільярдів доларів.

Джерело: заява Світового банку

Деталі: У заяві Світового банку йдеться, що останнє виділення коштів підтримується фінансовими гарантіями Великобританії, Нідерландів, Литви та Латвії, а також паралельним фінансуванням Італії та внесками з нового багатостороннього донорського трастового фонду.

Реклама:

Україна заявила, що їй найближчим часом потрібно принаймні 5 мільярдів доларів на місяць, щоб підтримувати роботу уряду на тлі вторгнення Росії.

Теми: Світовий банкгрошівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Світовий банк
Україна отримала вже 22 мільярди доларів через механізми Світового банку
Україна отримає додаткові $1,75 млрд допомоги від союзників через Світовий банк
Світовий банк і донори нададуть Україні $1,76 млрд допомоги – Шмигаль
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: