Світовий банк додатково виділив Україні майже $1,5 млрд

Виконавча рада Світового банку у вівторок схвалила додаткове фінансування для України в розмірі 1,49 мільярда доларів для виплати заробітної плати державним і соціальним працівникам, загалом збільшивши обіцяну суму підтримки банку до більш ніж 4 мільярдів доларів.

Джерело: заява Світового банку

Деталі: У заяві Світового банку йдеться, що останнє виділення коштів підтримується фінансовими гарантіями Великобританії, Нідерландів, Литви та Латвії, а також паралельним фінансуванням Італії та внесками з нового багатостороннього донорського трастового фонду.

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Україна заявила, що їй найближчим часом потрібно принаймні 5 мільярдів доларів на місяць, щоб підтримувати роботу уряду на тлі вторгнення Росії.