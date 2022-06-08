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На Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ відкинули ворога – зведення штабу

Ольга Глущенко Середа, 8 червня 2022, 07:05
На Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ відкинули ворога – зведення штабу
український військовий, фото: Генштаб

При намаганні ворога просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка українські військові відкинули окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках, за планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 року в збройних силах Рреспубліки Білорусь відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.

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На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують демонстраційні заходи з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою недопущення просування українських військ продовжує мінування місцевості.

На Слов’янському напрямку противник веде штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Для недопущення проведення контрнаступу ЗСУ проводить інженерне обладнання вогневих позицій в районі населеного пункту Ізюм.

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На Лиманському напрямку ворог здійснив спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Райгородок, успіху не мав, відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ успішно стримують штурм у місті Сєверодонецьк, бойові дії тривають. У районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.

На Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. Вів обстріли позицій українських підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних ситем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне. Завдав авіаударів вертольотами Ка-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка.

У районі населеного пункту Нагірне, в результаті вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій ЗСУ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки противник здійснював інтенсивний вогневий вплив по позиціях українських підрозділів в районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Опитне. Завдано авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного – по населеному пункту Курахове.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Зафіксовано артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакіно, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине.

Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовились від подальшої участі у бойових діях повертають з Луганської області на територію РФ.

Теми: Збройні силивійна
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