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Українські бійці дають відсіч росіянам у Сєвєродонецьку і поблизу Тошківки – Гайдай

Олена РощінаСереда, 8 червня 2022, 08:01
Українські бійці дають відсіч росіянам у Сєвєродонецьку і поблизу Тошківки – Гайдай
Луганщина у війні, фото Сергія Гайдая

Українські військові стримують штурм російської армії у Сєвєродонецьку, наступ противника поблизу Тошківки успіху не мав. 

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вранці 8 червня

Пряма мова: "Росіян стримують в Сєвєродонецьку, у Лисичанську небезпечно навіть в центральних районах. 

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Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель. Поранену в місті жінку госпіталізували одразу до Чернівців.

А ще пошкоджено декілька багатоповерхівок. Однак найбільше руйнувань, які зафіксовано на поточну годину, у Врубівці та Золотому. Там пошкоджено 25 будинків".

Деталі: Із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку.

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Ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції "швидкої допомоги".

Пряма мова: "Українські військові дають відсіч росіянам в Сєвєродонецьку – стримують штурм, бойові дії тривають.

Не мав успіху і наступ противника поблизу Тошківки.

Ворог також намагався просунутися на напрямку Устинівки, однак наші захисники відкинули окупантів".

Деталі: За даними Гайдая, за минулу добу відбито 11 атак ворога, знищено 3 танки, 5 артилерійських систем, 2 бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобільної техніки та 3 склади з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збили 2 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Теми: Луганська областьвійна
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