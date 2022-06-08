Британська розвідка: РФ говоритиме про окупацію Херсона як доказ покращення життя українців

Британська розвідка вважає, що Росія швидше за все стверджуватиме про окупацію Херсона як про свідчення покращення управління і рівня життя українського народу.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

За даними британців, Росія продовжує намагатися атакувати у Сєвєродонецьку з трьох напрямків, хоча українська оборона тримається і малоймовірно, що за останні 24 години якась зі сторін досягла значних успіхів.

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"У той час як Росія зосереджує свій наступ на центральному секторі Донбасу, вона залишається в обороні на своїх флангах" - йдеться в огляді.

У британській розвідці відзначили, що нещодавно українські війська досягли певних успіхів у контратаці на південно-західній Херсонщині, у тому числі відновивши плацдарм на східному березі річки Інгулець.

"Оскільки фронт окупованої зони простягається на понад 500 км, Росія та Україна стикаються зі схожими проблемами у підтримці лінії оборони і одночасно у вивільненні боєздатних підрозділів для наступальних дій" - йдеться в огляді.

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"В окупованій Херсонській області Росія примусово узгоджує свою адміністрацію з адміністрацією Російської Федерації, вводячи російський рубль як законний платіжний засіб і наймаючи російських вчителів для впровадження російської програми та мови в школах. Росія, швидше за все, стверджуватиме про окупацію Херсона як свідчення покращення управління та рівня життя українського народу" - вважають у британській розвідці.