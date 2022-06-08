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Регіони: Миколаїв і Харків знову обстріляли, по Донеччині били з "Градів" 

Олена РощінаСереда, 8 червня 2022, 08:55
Регіони: Миколаїв і Харків знову обстріляли, по Донеччині били з Градів 
Луганщина, фото Сергія Гайдая

У ніч на 8 червня Харків та Миколаїв зазнали обстрілів з боку російської армії, тривають бої в Сєвєродонецьку, на Луганщині, Донеччині й Херсонщині внаслідок бойових дій є поранені та загиблі цивільні.

Джерело: інформація голів ОВА про ситуацію в регіонах станом на 8-му ранку 8 червня

Деталі: Харків: ніч з обстрілами, але без постраждалих. Горіли гаражні кооперативи, супермаркет, нежитлові приміщення. 

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По області обстрілювали Харківський район та Чугуївський райони. 

Всього за добу 11 постраждалих і 4 загиблих.

Луганщина: штурмові дії та вуличні бої  у Сєвєродрнецьку. Із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку. Там знищені 25 житлових будинків. 

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Двоє людей загинули, двох поранено.

Донеччина: обстріли зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет, РСЗВ "Град" міст Авдіївка, Курахове, смт. Очеретино, с. Ласточкіно, смт. Нью-Йорк. 

Пошкоджено 35 об’єктів (24 – приватних будинки, 3 багатоповерхівки, дитячий садок, школа, адміністративні будівлі та промислові споруди).

Поранено 5 цивільних.

Область залишається без газу, частково – без водопостачання та електрики. 

Миколаївщина: вночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

7 червня внаслідок обстрілів селища Засілля Первомайської громади загинуло дві людини. 

Херсонщина: ситуація в області критична. Внаслідок бойових дій пошкоджено дуже багато будинків та об'єктів інфраструктури, також внаслідок обстрілів є загиблі та тяжко поранені серед мирного населення. 

Стабільно важка ситуація у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській територіальних громадах, там йдуть бойові дії, люди практично весь час сидять у підвалах та погребах. 

Виїхати та в’їхати з окупованої області практично неможливо, лише через Крим.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Київській та Житомирській областях.

Теми: війнаМиколаївХарківДонбас
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