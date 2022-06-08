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У Києві повернули плату за паркування, порушників забиратиме евакуатор – КМВА

Ірина БалачукСереда, 8 червня 2022, 09:27
Фото kyivcity.gov.ua

Міська влада столиці попередила водіїв, що у місті відновили плату за паркування і що неправильно припарковані машини будуть забирати на штрафмайданчик.

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника
 
Пряма мова Поворозника: "У Києві з 16 травня за рішенням Київради відновлено оплату за паркування. Паркування платне у будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та у вихідні паркування безкоштовне".

Деталі: Чиновник додав, що у Києві збільшується кількість порушень правил дорожнього руху та паркування. Тому автомобілі, які припарковані з порушенням, будуть евакуйовувати на штрафмайданчик.

Оплатити за паркування можна через "Київ цифровий".

За словами Поворозника, на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою – лише через
застосунок.

Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв.  

Заступник голови КМДА також закликав водіїв пропускати машини з гуманітарною допомогою, поліції, "швидкої" та рятувальників.

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Теми: Київавтодороги
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