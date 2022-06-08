В Україні арештували активи компанії почесного будівельника РФ з оточення Путіна

Столична прокуратура за ініціативи Служби безпеки України заарештувала та передала в АРМА активи російського підприємства на 2 мільярди гривень.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура, спріврозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Силовики не розкривають назву компанії, але за даними джерела УП, йдеться про компанію "Аерок", яка підпорядковується російському олігарху Андрію Молчанову.

Це підприємство виготовляє вироби із бетону, газобетону, а також постачає бетоноконструкції для будівництва житлових та промислових об’єктів. За словами силовиків кінцевий бенефіціар входить до найближчого оточення президента РФ.

За даними СБУ, компанія причетна до будівництва житла для співробітників ФСБ і збройних сил РФ.

Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки.

Наразі силовики добилися накладення арешту на це підприємство.

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Зокрема, за рішенням суду арештовано активів на понад 2 млрд. грн:

100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн;

рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн;

9 банківських рахунків, де наявні загалом понад 104 млн грн.

Рішенням суду арештоване майно передається в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Дослівно прокуратура: "У ході слідства досліджується діяльність організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб’єктів господарювання, з метою здійснення протиправних дій, спрямованих, у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України)".

Довідково: За даними YouControl, ТОВ "Аерок" зареєстроване у місті Обухів на Київщині. Кінцевим бенефіціарним власником є російська компанія "Группа ЛСР" (місце реєстрації Санкт-Петербург). Її генеральний директор - російський мільярдер Андрій Молчанов. Він же є її основним бенефіціаром.

"Группа ЛСР" вийшла на ринок газобетону в Україні у 2007 році.