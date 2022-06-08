ЗСУ знищили вже 31 500 окупантів – Генштаб
Середа, 8 червня 2022, 10:29
Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні приблизно 31500 вояків.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 31500 (+140) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1393 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) од,
- артилерійських систем – 703 (+9) од,
- РСЗВ - 213 (+6) од,
- засоби ППО - 96 (+0) од,
- літаків – 212 (+0) од,
- гелікоптерів – 178 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 559 (+6),
- крилаті ракети - 125 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од,
- спеціальна техніка - 53 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Слов’янському напрямку.
Дані постійно уточнюються. Зокрема щодо збитих літаків чи гелікоптерів, чиє збиття може підтверджуватися через декілька днів.
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