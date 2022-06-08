ЗСУ знищили вже 31 500 окупантів – Генштаб

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні приблизно 31500 вояків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 31500 (+140) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1393 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) од,

артилерійських систем – 703 (+9) од,

РСЗВ - 213 (+6) од,

засоби ППО - 96 (+0) од,

літаків – 212 (+0) од,

гелікоптерів – 178 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 559 (+6),

крилаті ракети - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од,

спеціальна техніка - 53 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Дані постійно уточнюються. Зокрема щодо збитих літаків чи гелікоптерів, чиє збиття може підтверджуватися через декілька днів.