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ЗСУ знищили вже 31 500 окупантів – Генштаб

Валентина РоманенкоСереда, 8 червня 2022, 10:29
ЗСУ знищили вже 31 500 окупантів – Генштаб
ілюстративне фото ЗСУ

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні приблизно 31500 вояків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 31500 (+140) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1393 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) од,
  • артилерійських систем – 703 (+9) од,
  • РСЗВ - 213 (+6) од,
  • засоби ППО - 96 (+0) од,
  • літаків – 212 (+0) од,
  • гелікоптерів – 178 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 559 (+6),
  • крилаті ракети - 125 (+0),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од,
  • спеціальна техніка - 53 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Дані постійно уточнюються. Зокрема щодо збитих літаків чи гелікоптерів, чиє збиття може підтверджуватися через декілька днів.

Теми: війна
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