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Мінфін Чехії зацікавився бізнесом підсанкційного херсонського колаборанта Сальдо

"Європейська правда"Середа, 8 червня 2022, 10:54

Міністерство фінансів Чехії зацікавилося часткою у чеській компанії херсонського колаборанта Володимира Сальдо, призначеного окупаційними силами "головою Херсонської військово-цивільної адміністрації".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Deník N.

ЗМІ повідомляють, що завданням Сальдо, який обіймав раніше посаду мера Херсона, є підготовка "референдуму" про приєднання Херсонської області до Росії.

"У першій половині 2015 року Сальдо став співвласником чеської компанії Agriatis, яка базується в Невекловиці, неподалік великого промислового центру Млада Болеслав, і виробляє, наприклад, барабани для медитації. Основним її власником є українець Володимир Єрьохінський, який тривалий час проживає в Чехії. Як заявив виданню підприємець, зараз він не має із Сальдо нічого спільного, хоча у торговому реєстрі "главі" Херсона все ще належить 15% фірми", – зазначає Deník N.

Минулої п'ятниці Сальдо потрапив до санкційного списку Євросоюзу через співпрацю з Росією, а через частку у вітчизняній компанії його помітило і міністерство фінансів Чехії.

"Ми над цим працюємо", – сказали у чеському Мінфіні.

Теми: Чехіяколаборація
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