Росіяни у вівторок обстріляли Миколаївщину: є загиблі

Упродовж минулої доби російські загарбники обстріляли 5 населених пунктів у Миколаївській області, у результаті чого є загиблі і поранені та численні руйнування.

Джерело: поліція Миколаївської області, голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва в Telegram

Дослівно поліція: "Під обстрілами перебували місто Баштанка та села Калуга, Зелений Гай, Засілля і Мурахівка. Пошкоджено один багатоквартирний і шість приватних будинків, стадіон та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Є загиблі та постраждалі".

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Деталі: Замазєєва зазначила, що вночі 8 червня окупанти знову гатили і по місту Миколаєву.

фото поліції

Загалом за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 13 людей. Дітей серед постраждалих немає.

Фото поліції

Поліція за всіма фактами розслідує кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Правоохоронці закликають мешканців Миколаївщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вчасно йти в укриття, або дотримуватись правил "двох стін".