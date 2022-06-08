Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни у вівторок обстріляли Миколаївщину: є загиблі

Ірина БалачукСереда, 8 червня 2022, 12:15
Росіяни у вівторок обстріляли Миколаївщину: є загиблі
Фото поліції

Упродовж минулої доби російські загарбники обстріляли 5 населених пунктів у Миколаївській області, у результаті чого є загиблі і поранені та численні руйнування.

Джерело: поліція Миколаївської області, голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва в Telegram

Дослівно поліція: "Під обстрілами перебували місто Баштанка та села Калуга, Зелений Гай, Засілля і Мурахівка. Пошкоджено один багатоквартирний і шість приватних будинків, стадіон та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Є загиблі та постраждалі".

Реклама:

Деталі: Замазєєва зазначила, що вночі 8 червня окупанти знову гатили і по місту Миколаєву. 

 
фото поліції

Загалом за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 13 людей. Дітей серед постраждалих немає. 

 
Фото поліції 

Поліція за всіма фактами розслідує кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці закликають мешканців Миколаївщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вчасно йти в укриття, або дотримуватись правил "двох стін".

Теми: Миколаївська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Миколаївська область
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Українців закликають до обачності 23-24 серпня: У нас День Незалежності, а росіяни підступні
"Психічні хвороби" для ухилянтів: на Миколаївщині викрили масштабну схему торгівлі довідками
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: