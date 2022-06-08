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Коригувальник вогню РФ по Києву отримав вирок - 8 років тюрми

Валентина РоманенкоСереда, 8 червня 2022, 12:27
Коригувальник вогню РФ по Києву отримав вирок - 8 років тюрми
фото СБУ

Завербований російськими спецслужбами українець, який коригував ворожий вогонь по столиці України, отримав вирок 8 років позбавлення волі.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "У Києві до 8 років ув’язнення засуджено російського агента, який коригував ворожі ракетні обстріли по об’єктах енергетики та водопостачання. Зловмисник був затриманий співробітниками СБУ у травні цього року.

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Встановлено, що він був завербований у 2014 році, отримав паспорт громадянина РФі потім його перевели у "режим очікування".

А з початку повномасштабної агресії рф зловмисник приступив до виконання ворожих вказівок". 

Деталі: Речник СБУ розповів про нещодавні результати роботи української спецслужби. На Рівненщині контррозвідка СБУ затримала ворожого агента, У Хмельницькому затримано "розконсервованого" агента ФСБ РФ. Зрадник збирав розвіддані для здійснення ракетних ударів по стратегічно важливих об’єктах регіону.

ВІДЕО ДНЯ

На Дніпропетровщині спецслужба викрила адміністраторку інтернет-спільнот, які виправдовували агресію РФ та військові злочини окупантів.

Детальніше – у відео СБУ.

Що передувало: У травні СБУ повідомила про затримання російського коригувальника вогню. Зазначалося, що куратори готували його до "евакуації" в окупований Крим, проте СБУ зламала ці плани і затримала зрадника.

Теми: СБУвійна
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