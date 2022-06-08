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Росіяни вбили 5 жителів Харківщини, поранили ще 12-х, влучили в супермаркет

Олена РощінаСереда, 8 червня 2022, 12:45
Супермаркет "Восторг" на Індустріальній, фото - Об'єктив

За минулу добу в Харківській області .загинуло п'ятеро людей, поранення отримали ,12 цивільних осіб отримали поранення, у місті Харків пошкоджено будинки та супермаркет.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов 8 червня, Telegram Объектив Харьков

Деталі: Росіяни продовжили обстріли Харкова та області з артилерії та РСЗВ.

У вівторок вдень та вночі окупанти обстрілювали Шевченківський та Індустріальний райони Харкова, пошкоджені житлові будинки, адмінприміщення та приватні домоволодіння, супермаркет, інші нежитлові приміщення.

Загалом по м. Харків протягом доби 1 людина загинула, 6 отримали поранення.

У Харківському районі обстріляні с. Циркуни, с. Черкаська Лозова, смт Слатине, пошкоджені приватні будинки. У Черкаській Лозовій 2 людей загинули, 3 – поранені.

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У Чугуївському районі під удар потрапило с. Леб’яже. Там через обстріл сталися пожежі в приватному домоволодінні.

У с. Коробочкине через влучання снарядів сталися пожежі в приватних будинках, на жаль, є 1 загиблий та 1 поранений. 

Також у Печенігах внаслідок обстрілу 1 людина загинула, 2 отримали поранення.

Крім того, вранці у середу 8 червня росіяни обстріляли Салтівку в Харкові, двоє людей отримали осколкові поранення.

Міноборони РФ у зведенні 8 червня заявило, що в районі Харкова росіяни вдарили ракетами по "бронетанковому заводу", а також по батареї РСЗВ "Ураган".

Теми: ХарківХарківська областьвійна
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