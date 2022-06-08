Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські окупанти за тиждень викрали 11 працівників Запорізької АЕС

"Українська правда"Середа, 8 червня 2022, 12:57
Фото з Telegram Енергоатома

У тимчасово окупованому Енергодарі російські військові викрали 11 працівників Запорізької АЕС. Де вони перебувають зараз – невідомо.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram

Дослівно: "У тимчасово окупованому Енергодарі рашистські окупанти продовжують викрадати людей. Лише протягом останнього тижня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку близько 20 енергодарців, 11 з них – працівники Запорізької АЕС".

Деталі: На початку квітня на Запорізькій АЕС, яку захопили російські окупанти, перебувало до 500 загарбників та приблизно 50 одиниць важкої техніки.

Передісторія:

  • Запорізька АЕС та місто Енергодар із 4 березня окуповані російськими військами.
  • На майданчику Запорізької АЕС, крім російських військових, також тривалий час незаконно перебувають представники російської корпорації з атомної енергії "Росатом".

Теми: Запорізька областьЗАЕСвійнаокупація
Головне сьогодні

Зеленський: У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу

Європарламент cхвалив резолюцію з закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Росіяни готуються до подальшого наступу на Слов’янськ – Генштаб

"Слуга народу" хоче негайно позбавити мандата Ковальова: проти нього вже відкрили справу

ФОТОНардеп, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався в колабораціонізмі 

документСуд заборонив "Опозиційний блок"

Усі новини...
Запорізька область
Колаборант із Запорізької області готується провести референдум про входження до РФ цього року
Колаборанти із Мелітополя до Криму відправили перший поїзд із краденим зерном
На Запоріжжі окупанти поранили трьох осіб і трьох – викрали
Останні новини
23:05
ФОТОНа київському вокзалі будуть перевіряти пасажирів та їхні валізи через металошукачі
22:49
Президент Фінляндії стверджує, що Ердоган запевняв його в підтримці вступу до НАТО
22:40
На Донбасі ЗСУ відбили 7 атак ворога й знищили 9 одиниць ворожої техніки
22:29
"З повагою до дітей". Що розповідають українці про школи за кордоном
22:24
Економічні новини 8 червня: чим закінчилися перемовини РФ-Туреччина в Анкарі, Мегабанк виводять з ринку
22:22
ВІДЕОАмериканський бізнес підтверджує, що санкції проти РФ треба посилювати - Зеленський
22:15
Україна вже отримала перший мільярд доларів з $40 мільярдів підтримки від Штатів
22:11
Зеленський: У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу
21:55
У школах Києва зайнято понад 80% місць в перші класи
21:33
Зеленський запросив Баффета–молодшого до проєктів в Україні
Усі новини...