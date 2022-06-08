Російські окупанти за тиждень викрали 11 працівників Запорізької АЕС

У тимчасово окупованому Енергодарі російські військові викрали 11 працівників Запорізької АЕС. Де вони перебувають зараз – невідомо.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram

Дослівно: "У тимчасово окупованому Енергодарі рашистські окупанти продовжують викрадати людей. Лише протягом останнього тижня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку близько 20 енергодарців, 11 з них – працівники Запорізької АЕС".

Деталі: На початку квітня на Запорізькій АЕС, яку захопили російські окупанти, перебувало до 500 загарбників та приблизно 50 одиниць важкої техніки.

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