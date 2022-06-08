Кулеба: Україна не сприймає альтернативи статусу кандидата на вступ в ЄС, ніяких сурогатів

Україна не сприймає жодних альтернатив наданню статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами, пише "Європейська правда".

"Ми не будемо сприймати жодні сурогатні версії або альтернативи замість статусу кандидата, якими б вони не були. Нам потрібен статус кандидата на членство в ЄС. Не кандидата в кандидати, не потенційного кандидата чи інший сурогат, нічого іншого. Ми давно граємо в цю гру і знаємо, як це працює", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна відповідає критеріям статусу кандидата, але в Європі все ще є скептики, які намагаються нав'язати альтернативу.

"Я хочу подякувати понад 200 громадянським і неурядовим організаціям, і, як мені сказали, це найбільша в історії кількість організацій, які об'єдналися в рамках адвокаційної кампанії і підписали листа до іноземних урядів про те, що Україні в червні потрібно надати статус кандидата", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що статус кандидата – це останній психологічний бар'єр в країнах-скептиках ЄС.

"Я не бачу жодних раціональних аргументів у наших скептиків", - сказав він.

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