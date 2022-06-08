Шольц розповів Зеленському про свою телефонну розмову з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це, яки пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Речник німецького уряду повідомив, що Шольц поінформував Зеленського про останній телефонний дзвінок з президентом Росії Владіміром Путіним і президентом Франції Еммануелем Макроном 28 травня.

"Вони домовилися, що необхідно зробити все, щоб дозволити експорт зерна з України, особливо морем", - сказав речник.

Шольц і Зеленський домовилися продовжити обговорювати шляхи підтримки України та "залишатися в тісному контакті".

Зеленський повідомив, що йшлося і про євроінтеграцію.

"Провів телефонну розмову з Олафом Шольцом. Обговорили посилення оборонної підтримки України, забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. Наголосив на важливості ухвалення рішень для інтеграції України в ЄС", - написав Зеленський у Twitter.

ВІДЕО ДНЯ

Провів телефонну розмову з @OlafScholz. Обговорили посилення оборонної підтримки 🇺🇦, забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. Наголосив на важливості ухвалення рішень для інтеграції 🇺🇦 в 🇪🇺. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2022

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його телефонні розмови з Владіміром Путіним мають одну мету – нагадувати російському президенту, що розв’язана ним війна не матиме успіху.