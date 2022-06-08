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Шольц розповів Зеленському про свою телефонну розмову з Путіним

"Європейська правда"Середа, 8 червня 2022, 13:44

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це, яки пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Речник німецького уряду повідомив, що Шольц поінформував Зеленського про останній телефонний дзвінок з президентом Росії Владіміром Путіним і президентом Франції Еммануелем Макроном 28 травня.

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"Вони домовилися, що необхідно зробити все, щоб дозволити експорт зерна з України, особливо морем", - сказав речник.

Шольц і Зеленський домовилися продовжити обговорювати шляхи підтримки України та "залишатися в тісному контакті".

Зеленський повідомив, що йшлося і про євроінтеграцію. 

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"Провів телефонну розмову з Олафом Шольцом. Обговорили посилення оборонної підтримки України, забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. Наголосив на важливості ухвалення рішень для інтеграції України в ЄС", - написав Зеленський у Twitter.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його телефонні розмови з Владіміром Путіним мають одну мету – нагадувати російському президенту, що розв’язана ним війна не матиме успіху.

Теми: НімеччинаШольцЗеленськийПутін
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