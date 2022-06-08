Росіяни обстріляли Запорізьку область: є поранений, багато руйнувань

Російські військові продовжують обстрілювати Запорізьку область – житель Оріхова отримав поранення, в регіоні фіксують численні руйнування.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ЗОВА: "Населені пункти Запорізького краю продовжують потерпати від ворожих обстрілів. Так, в Оріхові та селі Преображенка Оріхівської ОТГ були пошкоджені обладнання енергопостачання, внаслідок чого більшість домівок місцевих жителів були довгий час знеструмлені. При цьому, в Преображенці окупанти влучили в декілька будинків, які на даний час повністю зруйновані".

Фото з Telegram ЗОВА

Деталі: В Оріховому під час обстрілу отримав тяжкі тілесні ушкодження кінцівок 42-річний чоловік, його госпіталізували.

Зазначається, що поліцейські зафіксували декілька нових фактів обстрілів в Оріхові та селі Новоданилівка Оріхівської ОТГ – від розриву ракетних снарядів пошкоджені будинки та прибудинкові території.

Фото з Telegram ЗОВА

Деякі домівки вигоріли вщент, деякі – частково пошкоджені. Також під час обстрілів постраждав авто- та мототранспорт, який знаходився у дворах оріхівців.

Крім того, російські злочинці обстріляли Оріхівську ветлікарню, у результаті чого пошкоджена будівля, зруйновано п’ять ремонтних боксів, розташованих на території медичної установи разом із автотранспортом, який в них знаходився.



Також 7 червня окупанти обстріляли територію виправної колонії в селі Мала Токмачка.