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Росіяни обстріляли Запорізьку область: є поранений, багато руйнувань

Ірина БалачукСереда, 8 червня 2022, 14:01
Росіяни обстріляли Запорізьку область: є поранений, багато руйнувань
ФОТО З TELEGRAM ЗОВА

Російські військові продовжують обстрілювати Запорізьку область – житель Оріхова отримав поранення, в регіоні фіксують численні руйнування.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ЗОВА: "Населені пункти Запорізького краю продовжують потерпати від ворожих обстрілів. Так, в Оріхові та селі Преображенка Оріхівської ОТГ були пошкоджені обладнання енергопостачання, внаслідок чого більшість домівок місцевих жителів були довгий час знеструмлені. При цьому, в Преображенці окупанти влучили в декілька будинків, які на даний час повністю зруйновані". 

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Фото з Telegram ЗОВА

Деталі: В Оріховому під час обстрілу отримав тяжкі тілесні ушкодження кінцівок 42-річний чоловік, його госпіталізували.   

Зазначається, що поліцейські зафіксували декілька нових фактів обстрілів в Оріхові та селі Новоданилівка Оріхівської ОТГ – від розриву ракетних снарядів пошкоджені будинки та прибудинкові території. 

 
Фото з Telegram ЗОВА

Деякі домівки вигоріли вщент, деякі – частково пошкоджені. Також під час обстрілів постраждав авто- та мототранспорт, який знаходився у дворах оріхівців.

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Крім того, російські злочинці обстріляли Оріхівську ветлікарню, у результаті чого пошкоджена будівля, зруйновано п’ять ремонтних боксів, розташованих на території медичної установи разом із автотранспортом, який в них знаходився.

Також 7 червня окупанти обстріляли територію виправної колонії в селі Мала Токмачка.  

Теми: Запорізька областьвійна
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