Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Запорізьку область: є поранений, багато руйнувань

Ірина БалачукСереда, 8 червня 2022, 14:01
ФОТО З TELEGRAM ЗОВА

Російські військові продовжують обстрілювати Запорізьку область – житель Оріхова отримав поранення, в регіоні фіксують численні руйнування.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ЗОВА: "Населені пункти Запорізького краю продовжують потерпати від ворожих обстрілів. Так, в Оріхові та селі Преображенка Оріхівської ОТГ були пошкоджені обладнання енергопостачання, внаслідок чого більшість домівок місцевих жителів були довгий час знеструмлені. При цьому, в Преображенці окупанти влучили в декілька будинків, які на даний час повністю зруйновані". 

 
Фото з Telegram ЗОВА

Деталі: В Оріховому під час обстрілу отримав тяжкі тілесні ушкодження кінцівок 42-річний чоловік, його госпіталізували.   

Зазначається, що поліцейські зафіксували декілька нових фактів обстрілів в Оріхові та селі Новоданилівка Оріхівської ОТГ – від розриву ракетних снарядів пошкоджені будинки та прибудинкові території. 

 
Фото з Telegram ЗОВА

Деякі домівки вигоріли вщент, деякі – частково пошкоджені. Також під час обстрілів постраждав авто- та мототранспорт, який знаходився у дворах оріхівців.

Крім того, російські злочинці обстріляли Оріхівську ветлікарню, у результаті чого пошкоджена будівля, зруйновано п’ять ремонтних боксів, розташованих на території медичної установи разом із автотранспортом, який в них знаходився.

Також 7 червня окупанти обстріляли територію виправної колонії в селі Мала Токмачка.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьвійна
Головне сьогодні

Зеленський: У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу

Європарламент cхвалив резолюцію з закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Росіяни готуються до подальшого наступу на Слов’янськ – Генштаб

"Слуга народу" хоче негайно позбавити мандата Ковальова: проти нього вже відкрили справу

ФОТОНардеп, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався в колабораціонізмі 

документСуд заборонив "Опозиційний блок"

Усі новини...
Запорізька область
Російські окупанти за тиждень викрали 11 працівників Запорізької АЕС
Колаборант із Запорізької області готується провести референдум про входження до РФ цього року
Колаборанти із Мелітополя до Криму відправили перший поїзд із краденим зерном
Останні новини
23:05
ФОТОНа київському вокзалі будуть перевіряти пасажирів та їхні валізи через металошукачі
22:49
Президент Фінляндії стверджує, що Ердоган запевняв його в підтримці вступу до НАТО
22:40
На Донбасі ЗСУ відбили 7 атак ворога й знищили 9 одиниць ворожої техніки
22:29
"З повагою до дітей". Що розповідають українці про школи за кордоном
22:24
Економічні новини 8 червня: чим закінчилися перемовини РФ-Туреччина в Анкарі, Мегабанк виводять з ринку
22:22
ВІДЕОАмериканський бізнес підтверджує, що санкції проти РФ треба посилювати - Зеленський
22:15
Україна вже отримала перший мільярд доларів з $40 мільярдів підтримки від Штатів
22:11
Зеленський: У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу
21:55
У школах Києва зайнято понад 80% місць в перші класи
21:33
Зеленський запросив Баффета–молодшого до проєктів в Україні
Усі новини...