Росіяни знову обстріляли Сумщину: зруйнували приміщення підрозділу прикордонників
Середа, 8 червня 2022, 14:07
Російські війська обстріляли село на Сумщині і зруйнували приміщення підрозділу української Держприкордонслужби.
Джерело: пресцентр ДПСУ
Дослівно: "Близько 12 години з боку російського пункту пропуску "Троєбортне" рашисти обстріляли прикордонне село Шосткинського району Сумської області.
Кілька ворожих боєприпасів влучили у приміщення підрозділу Держприкордонслужби України".
Деталі: Прикордонники зазначають, що це приміщення було відкрите у 2015 році для тримання незаконних мігрантів. В час повномасштабного вторгнення Росії в Україну воно не використовувалося.