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Росіяни знову обстріляли Сумщину: зруйнували приміщення підрозділу прикордонників

Валентина РоманенкоСереда, 8 червня 2022, 14:07
фото ДПСУ

Російські війська обстріляли село на Сумщині і зруйнували приміщення підрозділу української Держприкордонслужби.

Джерело: пресцентр ДПСУ

Дослівно: "Близько 12 години з боку російського пункту пропуску "Троєбортне" рашисти обстріляли прикордонне село Шосткинського району Сумської області.

Кілька ворожих боєприпасів влучили у приміщення підрозділу Держприкордонслужби України".

Деталі: Прикордонники зазначають, що це приміщення було відкрите у 2015 році для тримання незаконних мігрантів. В час повномасштабного вторгнення Росії в Україну воно не використовувалося.

Теми: Сумська областьвійна
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