Україна чекає "хіба що дива" від саміту НАТО у Мадриді

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що не чекає позитивних для України рішень на саміті НАТО, який відбудеться у Мадриді 28-30 червня.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив на пресконференції у середу.

Міністр наголосив, що вважає коректною критику на адресу Альянсу, яка лунає в Україні.

"Мене тут критикували за те, що я сказав, що НАТО як організація нічого для України не зробила після 23 лютого 2022 року. Тоді я звернувся з проханням: то покажіть, зробив Альянс? І виявилося, немає таких рішень", – пояснив він.

Ґрунтуючись на цьому, міністр пояснив, що не очікує проривних рішень також на саміті Альянсу.

"У мене немає великих очікувань від саміту НАТО у Мадриді. Моє реалістичне очікування від саміту НАТО – це те, що там трапиться диво", – додав він, ще раз відзначивши окремо, що буде радий помилитися і побачити проривні рішення на підтримку України, але вважатиме це "дивом".

"Безумовно, ми почуємо слова підтримки, слова солідарності, але поки що я не маю ніяких ознак потужних рішень, які готує Альянс щодо України чи навіть рішень щодо чорноморської безпеки", – пояснив міністр.

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Кулеба не вперше критикує НАТО за недостатні рішення.

Як повідомлялося, Грузію запросять на саміт НАТО. Україна також має запрошення, але не знає, яким буде рівень присутності через логістичні міркування.

Між тим в українському уряді вже натякають на рух України до НАТО на фоні погроз РФ до Фінляндії та Швеції.