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Росіяни гатили по Донеччині: 7 поранених

Ірина БалачукСереда, 8 червня 2022, 14:45
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

Російські війська обстріляли 14 населених пунктів у Донецькій області, у результаті чого семеро людей отримали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "6-7 червня збройні сили РФ та підконтрольні їм незаконні збройні формування здійснили артилерійські обстріли міст Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, селищ Богоявленка, Ласточкіне, Нетайлове, смт Очеретине, Желанне Покровського району, міст Сіверськ, Торецьк, с. Берхівка Бахмутського району, міст Лиман, Миколаївка Краматорського району. Гатили у тому числі з територій тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області.

У результаті нищівних атак російських загарбників 7 мирних мешканців отримали осколкові поранення". 

 
Фото прокуратури

Деталі: Повідомляється, що росіяни обстрілювали багатоквартирні будинки і приватні домогосподарства, торговельні приміщення, гуртожиток навчального закладу та інші об’єкти і споруди, які не мають жодного стосунку до воєнної інфраструктури. 

 
Фото прокуратури

Також представники окупаційних військ здійснили дистанційне мінування полів між с. Новоселівка та смт Желанне Покровського району. 

 
Фото прокуратури

Правоохоронці за цими фактами розслідують 15 кримінальних проваджень за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Теми: Донецька областьвійна
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