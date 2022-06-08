Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посол України розкритикував Меркель: Ні натяку на самокритику

"Європейська правда"Середа, 8 червня 2022, 14:48

Посол України Андрій Мельник різко розкритикував ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель за виправдання її політики щодо Росії після 16-ти років правління.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Spiegel Online.

Мельник зазначив, що, на жаль, у першому інтерв'ю Меркель після зміни уряду не було і "натяку на самокритику".

Реклама:

"Викликають подив заяви ексканцлерки про непогрішність її курсу щодо Росії і надто м'яке ставлення до диктатора Путіна", - сказав Мельник інформаційному агентству dpa.

Меркель захищала свій курс щодо Росії від жорсткої критики протягом останніх місяців у розмові з журналістом Александром Осангом у вівторок ввечері. 

"Ну, я не бачу необхідності говорити, що це було неправильно, тому я не вибачатимуся", - сказала вона. 

ВІДЕО ДНЯ

Мельник заперечив їй, зазначивши, що як тоді могло трапитися, що Росія змогла розпочати "найкривавішу війну в Європі з 1945 року", коли політика Німеччини щодо Росії "була такою крутою" в останні кілька десятиліть. 

Нинішні заяви Меркель "викликають великий жаль", сказав посол. 

"Бо без чесного, всебічного перегляду політики Німеччини щодо Росії абсолютно неможливо зробити правильні висновки про майбутні стосунки з Москвою та зупинити її агресію", - зазначив посол.

В інтерв’ю ексканцлерка також відхилила звинувачення посла України в Німеччині Андрія Мельника в тому, що вона проводила політику пацифікації щодо Росії.

Меркель раніше стверджувала, що не планує публічно коментувати свою політику щодо РФ, попри те, що такі прохання надходили є від її партії. 

Теми: МеркельНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Меркель
Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель
Меркель закликала "не звужувати думки" у пошуках рішення про припинення війни в Україні
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: