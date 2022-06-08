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Посол України розкритикував Меркель: Ні натяку на самокритику

"Європейська правда"Середа, 8 червня 2022, 14:48

Посол України Андрій Мельник різко розкритикував ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель за виправдання її політики щодо Росії після 16-ти років правління.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Spiegel Online.

Мельник зазначив, що, на жаль, у першому інтерв'ю Меркель після зміни уряду не було і "натяку на самокритику".

"Викликають подив заяви ексканцлерки про непогрішність її курсу щодо Росії і надто м'яке ставлення до диктатора Путіна", - сказав Мельник інформаційному агентству dpa.

Меркель захищала свій курс щодо Росії від жорсткої критики протягом останніх місяців у розмові з журналістом Александром Осангом у вівторок ввечері. 

"Ну, я не бачу необхідності говорити, що це було неправильно, тому я не вибачатимуся", - сказала вона. 

Мельник заперечив їй, зазначивши, що як тоді могло трапитися, що Росія змогла розпочати "найкривавішу війну в Європі з 1945 року", коли політика Німеччини щодо Росії "була такою крутою" в останні кілька десятиліть. 

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Нинішні заяви Меркель "викликають великий жаль", сказав посол. 

"Бо без чесного, всебічного перегляду політики Німеччини щодо Росії абсолютно неможливо зробити правильні висновки про майбутні стосунки з Москвою та зупинити її агресію", - зазначив посол.

В інтерв’ю ексканцлерка також відхилила звинувачення посла України в Німеччині Андрія Мельника в тому, що вона проводила політику пацифікації щодо Росії.

Меркель раніше стверджувала, що не планує публічно коментувати свою політику щодо РФ, попри те, що такі прохання надходили є від її партії. 

Теми: МеркельНімеччина
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