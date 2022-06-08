Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Хакери зламали російську радіостанцію: в ефірі пролунав Гімн України

"Українська правда"Середа, 8 червня 2022, 14:50
Хакери зламали російську радіостанцію: в ефірі пролунав Гімн України
kommersant.ru/fm

Невідомі хакери зламали російську радіостанцію "Коммерсантъ FM". Радіослухачі у прямому ефір могли почути Гімн України.

Джерело: "Коммерсантъ FM"

Деталі: Спочатку в ефірі лунав Гімн України, а згодом антивоєнна пісня лідера групи "Ногу свело" Макса Покровського, якого в Росії почали переслідувати за антивоєнну позицію.

Реклама:

Також прозвучала композиція "Червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.

Нагадаємо: Кіберпростір став полем битви між Україною та Росією. Найбільш відомим є угруповання Anonymous, яке оголосило кібервійну російському уряду.

З початку російського вторгнення хакери ламали сайти Міноборони РФ, Роскомнагляду, Кремля та інших російських органів влади, зливали дані у мережу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяхакериЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Росія
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над двома областями
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: