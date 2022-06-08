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Хакери зламали російську радіостанцію: в ефірі пролунав Гімн України

"Українська правда"Середа, 8 червня 2022, 14:50
kommersant.ru/fm

Невідомі хакери зламали російську радіостанцію "Коммерсантъ FM". Радіослухачі у прямому ефір могли почути Гімн України.

Джерело: "Коммерсантъ FM"

Деталі: Спочатку в ефірі лунав Гімн України, а згодом антивоєнна пісня лідера групи "Ногу свело" Макса Покровського, якого в Росії почали переслідувати за антивоєнну позицію.

Також прозвучала композиція "Червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.

Нагадаємо: Кіберпростір став полем битви між Україною та Росією. Найбільш відомим є угруповання Anonymous, яке оголосило кібервійну російському уряду.

З початку російського вторгнення хакери ламали сайти Міноборони РФ, Роскомнагляду, Кремля та інших російських органів влади, зливали дані у мережу.

Теми: РосіяхакериЗМІ
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