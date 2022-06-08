СБУ: держзрадниця "Побєда" зливала ворогу розвіддані про ЗСУ

Силовики викрили мешканку Житомирської області, яка передавала ворогу розвіддані про українських захисників.

Джерело: Служба безпеки України, прокуратура Житомирщини

Деталі: За даними слідства, особливо тяжкий злочин у період воєнного стану скоїла уродженка Херсонщини, 42-річна жителька одного із сіл Чуднівської територіальної громади.

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СБУ зазначає, що співробітник підрозділу розвідки збройних сил РФ "примітив" жінку у заборонених в Україні соцмережах, де вона висловлювала агресивну проросійську позицію. Росіяни завербували її та присвоїли псевдонім "Побєда".

Підозрювана від початку квітня і дотепер виконувала вказівки російського куратора, задля чого неодноразово спеціально відвідувала навколишні населені пункти.

Жінка детально збирала інформацію про місце дислокації Збройних сил України, чисельність особового складу, маршрути пересування та кількість військової техніки, розташування блок-постів, їх GPS-координати тощо.

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Це була надзвичайно важлива для російської розвідки інформація, оскільки через це село рухалися сили ЗСУ, які вибивали ворога з тимчасово окупованих територій, наголошує українська спецслужба.

Зв’язувалася жінка з агентом держави-агресора по мобільному телефону через додатки соцмереж, передаючи усю зібрану інформацію та локації розташування, які використовувалися збройними силами РФ для ведення війни проти України.

Правоохоронці кажуть, що задокументували щонайменше 10 фактів передачі підозрюваною зібраної інформації російському військовому.

В ході обшуків 7 червня правоохоронці виявили в агентки засоби зв’язку з кураторами воєнної розвідки РФ.

Вказано, що затримана визнала факт співпраці з ворогом і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру в державній зраді. До суду подано клопотання щодо обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Жінці загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.