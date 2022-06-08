Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: держзрадниця "Побєда" зливала ворогу розвіддані про ЗСУ

Валентина РоманенкоСереда, 8 червня 2022, 16:41
фото СБУ

Силовики викрили мешканку Житомирської області, яка передавала ворогу розвіддані про українських захисників.

Джерело: Служба безпеки України, прокуратура Житомирщини

Деталі: За даними слідства, особливо тяжкий злочин у період воєнного стану скоїла уродженка Херсонщини, 42-річна жителька одного із сіл Чуднівської територіальної громади.

СБУ зазначає, що співробітник підрозділу розвідки збройних сил РФ "примітив" жінку у заборонених в Україні соцмережах, де вона висловлювала агресивну проросійську позицію. Росіяни завербували її та присвоїли псевдонім "Побєда".

Підозрювана від початку квітня і дотепер виконувала вказівки російського куратора, задля чого неодноразово спеціально відвідувала навколишні населені пункти.

Жінка детально збирала інформацію про місце дислокації Збройних сил України, чисельність особового складу, маршрути пересування та кількість військової техніки, розташування блок-постів, їх GPS-координати тощо.

Це була надзвичайно важлива для російської розвідки інформація, оскільки через це село рухалися сили ЗСУ, які вибивали ворога з тимчасово окупованих територій, наголошує українська спецслужба.

ВІДЕО ДНЯ

Зв’язувалася жінка з агентом держави-агресора по мобільному телефону через додатки соцмереж, передаючи усю зібрану інформацію та локації розташування, які використовувалися збройними силами РФ для ведення війни проти України.

Правоохоронці кажуть, що задокументували щонайменше 10 фактів передачі підозрюваною зібраної інформації російському військовому.

В ході обшуків 7 червня правоохоронці виявили в агентки засоби зв’язку з кураторами воєнної розвідки РФ.

 

Вказано, що затримана визнала факт співпраці з ворогом і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру в державній зраді. До суду подано клопотання щодо обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Жінці загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Теми: СБУЖитомирщинавійнарозвідка
Головне сьогодні

Генштаб: Росіяни шукають слабини в Сєвєродонецьку, провели низку невдалих штурмів

Українська збірна перемагає Ірландію з рахунком 1:0 на старті Ліги націй УЄФА

Зеленський: У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу

Європарламент cхвалив резолюцію з закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Росіяни готуються до подальшого наступу на Слов’янськ – Генштаб

"Слуга народу" хоче негайно позбавити мандата Ковальова: проти нього вже відкрили справу

Усі новини...
СБУ
За катування цивільних оголосили підозру підполковнику РФ, який загинув в Україні
Коригувальник вогню РФ по Києву отримав вирок - 8 років тюрми
В Україні арештували активи компанії почесного будівельника РФ з оточення Путіна
Останні новини
07:36
США відправили чергову партію гаубиць M777 Україні
07:25
Генштаб: Росіяни шукають слабини в Сєвєродонецьку, провели низку невдалих штурмів
06:45
Американська розвідка: Кіберзагроза з боку РФ досі реальна, треба бути пильними
05:51
Кім: Досі є ризик, що Росія нападе на Миколаїв та Запоріжжя
05:00
США про війну в Україні: Стурбовані, хочемо дати всю необхідну зброю
04:14
Росіяни перекинули 30 танків на Запоріжжі, щоб посилити контроль над трасою — ISW
03:30
ООН: Розмінування українських портів може зайняти місяці
02:48
Запорізька область: Росіяни притягнули в Василівку три десятки танків Т-62
02:15
США вже надали Україні $1 млрд прямої підтримки – посол
01:30
ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожі склади боєприпасів на Херсонщині
Усі новини...