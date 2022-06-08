Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада оголосила новий пакет санкцій проти нафтогазового сектору РФ

"Європейська правда"Середа, 8 червня 2022, 16:46

Канада заборонила рекламним агентствам та агентствам зі зв'язків з громадськістю працювати на російські нафтогазові компанії в рамках нової хвилі санкцій, спрямованих на посилення тиску на путінський режим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Global News.

Новий раунд санкцій Канади включає заборону надавати послуги, у тому числі інжинірингові та бухгалтерські, російській нафтогазовій та хімічній промисловості.

Нові санкції забороняють 28 типам канадських консультантів працювати у російському нафтогазовому та хімічному секторі.

"Канада зробить все, що в її силах, щоб завадити Путіну підживлювати та фінансувати свою військову машину", - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому Канада ввела санкції проти понад 1070 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі.

Серед них - Аліна Кабаєва, колишня олімпійська чемпіонка з гімнастики, яка є "таємною дружиною" Путіна.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: КанадаРосіясанкціїнафта
Головне сьогодні

Генштаб: Росіяни шукають слабини в Сєвєродонецьку, провели низку невдалих штурмів

Українська збірна перемагає Ірландію з рахунком 1:0 на старті Ліги націй УЄФА

Зеленський: У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу

Європарламент cхвалив резолюцію з закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Росіяни готуються до подальшого наступу на Слов’янськ – Генштаб

"Слуга народу" хоче негайно позбавити мандата Ковальова: проти нього вже відкрили справу

Усі новини...
Канада
У Канаді приземлився літак із 170 українськими біженцями
Канада підтримує вступ Швеції та Фінляндії в НАТО
Канада запровадила санкції проти Кабаєвої
Останні новини
08:21
Президент Польщі: частині німецького бізнесу байдуже, що відбувається з Україною
08:13
Генштаб ЗСУ каже, що дві третини російської ОМБр стали небоєздатними після боїв
07:36
США відправили чергову партію гаубиць M777 Україні
07:25
Генштаб: Росіяни шукають слабини в Сєвєродонецьку, провели низку невдалих штурмів
06:45
Американська розвідка: Кіберзагроза з боку РФ досі реальна, треба бути пильними
05:51
Кім: Досі є ризик, що Росія нападе на Миколаїв та Запоріжжя
05:00
США про війну в Україні: Стурбовані, хочемо дати всю необхідну зброю
04:14
Росіяни перекинули 30 танків на Запоріжжі, щоб посилити контроль над трасою — ISW
03:30
ООН: Розмінування українських портів може зайняти місяці
02:48
Запорізька область: Росіяни притягнули в Василівку три десятки танків Т-62
Усі новини...