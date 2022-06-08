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Дуда починає тур країнами ЄС, щоб переконати зробити Україну кандидатом

Середа, 8 червня 2022, 17:20

Президент Польщі Анджей Дуда в середу розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канцелярію польського президента.

Зазначається, що разом із Дудою мала вирушити і президентка Словаччини Зузана Чапутова, але через позитивний тест на коронавірус вона була змушена скасувати поїздку.

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Спершу Дуда вирушить до Португалії, де зустрінеться з прем’єром Антоніу Коштою, після чого прибуде до Італії для переговорів із президентом країни Серджо Матареллою. Потім глава Польщі вирушить до Румунії для участі в саміті "Бухарестської дев’ятки".

Окрім обговорення перспектив членства України в ЄС, Дуда планує обговорити в Португалії та Італії питання вивезення продовольства з України.

"Говоритимемо про те, як створити міжнародний тиск, щоб це (вивезення зерна) було успішним, і як подолати цю проблему", – пояснив президент Польщі.

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Нагадаємо, у травні лідери Польщі та Словаччини заявили, що планують спільними зусиллями переконувати надати Україні статус кандидата на членство у ЄС ті країни блоку, які зараз вагаються щодо цього. 

Як повідомлялося, Європейський парламент у своїй доповіді про вплив агресії РФ на спільну політику безпеки й оборони ЄС, яка має бути затверджена у середу, рекомендуватиме лідерам ЄС надати Україні статус кандидата на членство.

Однак останнім часом з'явилися повідомлення, про те, що Україні пропонують надати лише статус потенційного кандидата, однак це викликало заперечення в Києві, включаючи безпрецедентне звернення українських неурядових організацій до ЄС.

Президент Володимир Зеленський розраховує, що питання щодо статусу кандидата на вступ до Євросоюзу вирішиться для України вже найближчими тижнями.

Читайте також: Бій за кандидата: хто блокує заявку України на членство в ЄС.

Теми: ДудаПольщаУкраїнаЄС
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