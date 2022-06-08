"Прямої лінії" Путіна у червні не буде - Кремль

У Кремлі повідомили, що у червні "прямої лінії президента Росії Володимира Путіна з громадянами" не буде.

Джерело: прессекретар глави держави-окупанта Дмитро Пєсков, якого цитує російське РБК

Пряма мова: "Пряма лінія не може відбутися цього місяця".

Деталі: Причин скасування заходу Пєсков не назвав.

Зазначається, що російський журналіст поцікавився у Пєскова, чи правда, що президент поспілкується з "мешканцями Донбасу". "У тому, що ви сказали, все неправда", - відповів прессек.

Раніше Пєсков говорив, що пряма лінія пройде після Петербурзького міжнародного економічного форуму, проведення якого заплановано на 15-18 червня.

"Пряма лінія" проходила щороку починаючи з 2001 року, за винятком 2004 року, 2012 та 2020 років. В ефірі підготовлені громадяни запитують Путіна, той відповідає. Триває це дійство зазвичай кілька годин.