"Прямої лінії" Путіна у червні не буде - Кремль
У Кремлі повідомили, що у червні "прямої лінії президента Росії Володимира Путіна з громадянами" не буде.
Джерело: прессекретар глави держави-окупанта Дмитро Пєсков, якого цитує російське РБК
Пряма мова: "Пряма лінія не може відбутися цього місяця".
Деталі: Причин скасування заходу Пєсков не назвав.
Зазначається, що російський журналіст поцікавився у Пєскова, чи правда, що президент поспілкується з "мешканцями Донбасу". "У тому, що ви сказали, все неправда", - відповів прессек.
Раніше Пєсков говорив, що пряма лінія пройде після Петербурзького міжнародного економічного форуму, проведення якого заплановано на 15-18 червня.
"Пряма лінія" проходила щороку починаючи з 2001 року, за винятком 2004 року, 2012 та 2020 років. В ефірі підготовлені громадяни запитують Путіна, той відповідає. Триває це дійство зазвичай кілька годин.