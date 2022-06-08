Росія розгорнула "Іскандери" поблизу Херсона – Міноборони

На території окупованого Криму за 8 кілометрів від адміністративної межі з Херсонською областю Росія розгорнула ракетні комплекси "Іскандер – М".

Джерело: речник Міноборони Олександр Мотузяник

Пряма мова: "Зберігається загроза нанесення ворогом з території ТОТ АР Крим ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

Зокрема, у районі н.п. Мілководне (8 км до адміністративної межі з Херсонською обл.) російський агресор розгорнув ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М".

Деталі: У Міноборони наголошують, що російські кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

Ворог блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря: "У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв КРМБ типу "Калібр" (сумарний залп – до 36 ракет)".