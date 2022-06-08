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Росія розгорнула "Іскандери" поблизу Херсона – Міноборони

Мазуренко Альона Середа, 8 червня 2022, 18:46
ІСКАНДЕР-М, ФОТО ВІТАЛІЯ КУЗЬМІНА

На території окупованого Криму за 8 кілометрів від адміністративної межі з Херсонською областю Росія розгорнула ракетні комплекси "Іскандер – М".

Джерело: речник Міноборони Олександр Мотузяник

Пряма мова: "Зберігається загроза нанесення ворогом з території ТОТ АР Крим ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

Зокрема, у районі н.п. Мілководне (8 км до адміністративної межі з Херсонською обл.) російський агресор розгорнув ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М".

Деталі: У Міноборони наголошують, що російські кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

Ворог блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря: "У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв КРМБ типу "Калібр" (сумарний залп – до 36 ракет)".

Теми: Херсонська областьокупаціявійнаМіноборони
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