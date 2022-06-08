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Росіяни готуються до подальшого наступу на Слов’янськ – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 8 червня 2022, 19:15
Росіяни готуються до подальшого наступу на Слов’янськ – Генштаб
ФОТО З СОЦМЕРЕЖ

Російські загарбники зосереджують свої зусилля на підготовці для подальших наступальних дій в напрямку міста Слов’янськ, обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру. 

Джерело: Генштаб

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках збройні сили Білорусі переміщають окремі підрозділи до пунктів постійної дислокації.

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На Сіверському напрямку вороги посилено охороняють кордон в Брянській та Курській областях. Окупанти обстріляли з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області.

Окрім того, противник виконував провокативні прольоти армійської авіації вздовж держкордону України.

На Слобожанському напрямку ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших.

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На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.

На Слов’янському напрямку українські військові успішно протидіють спробам ворога покращити тактичне положення в напрямку міста Слов’янськ. Окупанти зосереджують зусилля на підготовці для подальших наступальних дій.

Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки. Завдав авіаудару по Слов’янську.

Українські воїни ведуть оборонні бойові дії в районі населеного пункту Довгеньке.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір’я і Нью-Йорк. Штурмова та армійська авіація противника завдала авіаударів неподалік Нової Кам’янки, Покровського та Клинового.

Захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Вугледар, Микільське та інших. Також противник застосував штурмову авіацію неподалік Мар’їнки і Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку обстановка залишилась без суттєвих змін. Ворог намагається утримати займані позиції та не допустити перегрупування і посилення підрозділів Сил оборони.

Застосовував артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки і Новомиколаївки, а штурмову та армійську авіацію - в районах населених пунктів Олександрівка, Князівка і Новоданилівка.

На тимчасово захоплених територіях України окупанти продовжують здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, проводити обшуки цивільних мешканців, грабувати та знищувати місцеву інфраструктуру.

Теми: ГенштабвійнаокупаціяРосія
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