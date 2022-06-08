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Європарламент cхвалив резолюцію з закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

"Європейська правда"Середа, 8 червня 2022, 20:49

Європарламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, а також якнайшвидше надавати Україні необхідну зброю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.

Резолюцію схвалили на пленарному засіданні 8 червня. "За" проголосували 438 депутатів, 65 висловились проти і 94 - утрималися. 

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Європарламент рекомендував Раді ЄС надати Україні статус кандидата до ЄС "як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України". 

Крім того, Європарламент рекомендував "без зволікань надати зброю у відповідності до потреб, висловлених українською владою, зокрема використовуючи Європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за двосторонніми угодами між державами ЄС і Україною". За цим інструментом Євросоюз вже виділив на зброю для України 2 млрд євро. 

Окрім того, у тексті наголошують на суверенному праві України самій обирати свої альянси без зовнішнього втручання, закликають розслідувати воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні, а також закликають ЄС запровадити вторинні санкції щодо організацій і третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції. 

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"Стратегічною ціллю вільного світу є допомогти Україні у підсумку завдати поразки російському агресору та відновити контроль над її міжнародно визнаною територією", - говориться у резолюції. 

DW зазначає, що соціал-демократи намагалися внести поправку до цього пункту і змінити його на "підірвати здатність РФ загрожувати цілісності сусідніх країн та підривати міжнародну безпеку у майбутньому", але поправку не підтримали. 

Також зберігся початковий текст резолюції, який говорить, що відсутність "адекватної" реакції на "російські агресії проти Грузії у 2008 році та проти України у 2014 році спонукала Росію продовжувати агресивні військові та політичні кампанії, включно з повномасштабним вторгненням в Україну".

Як повідомлялося, за інформацією ЗМІ 9 червня лідери груп Європарламенту очікувано схвалять звернення із закликом до керівництва країн ЄС надати Україні статус кандидата на вступ на червневому саміті блоку. 

Теми: ЄСУкраїнаЄвропарламентєвроінтеграція
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