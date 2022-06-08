Американський бізнес підтверджує, що санкції проти РФ треба посилювати - Зеленський

Президент Володимир Зеленський поговорив із лідерами провідних американських бізнес-компаній стосовно посилення санкційних заходів проти Росії.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Звернувся сьогодні до учасників інвестиційної конференції, організованої для обговорення економічних перспектив нашої держави. Серед учасників були представники найбільших світових фондів.

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Захід, хоч і був непублічним, але все ж таки вагомий, потужний. Запросив їх інвестувати в Україну.

Також поспілкувався з учасниками спільноти, керівниками найбільших американських компаній. Це вже 133-й такий саміт. Цьогоріч об’єднав провідні сили глобального бізнесу. Обговорили, як бізнес може допомагати Україні вистояти.

Закликав виходити з російського ринку і не підтримувати своїми податками цю війну. Для мене дуже важливо, що в такій аудиторії, а це – ще раз підкреслюю – представники найбільш впливої частини американського бізнесу, вважають, що санкції проти Росії потрібно посилювати. Отже, було би правильними для політиків почути цю позицію. Провідний бізнес і більшість у суспільствах Америки та Європи вважають, що поки ще не достатньо тиску на Російську Федерацію для припинення цієї війни".

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Що було раніше: На Yale CEO Summit президент наголосив, що топменеджери світових компаній повинні розглянути можливість збільшення інвестицій в українську економіку та виходу своїх компаній з Росії та перенесення офісів до України.