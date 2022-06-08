На київському вокзалі будуть перевіряти пасажирів та їхні валізи через металошукачі

На Центральному й Південному залізничних вокзалах Києва встановили металошукачі та рентгено-телевізійні інтроскопи для перевірки вмісту багажу пасажирів.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "На вокзалі встановлено комплексну систему огляду для підвищення безпеки пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі ("рамка"), 4 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори, мобільну рентгено-телевізійна установку".

Деталі: "Укрзалізниця" запрошує представників ЗМІ на пресконференцію 9 червня в приміщенні вокзалу стосовно посилення заходів безпеки.

На заході очікують виступи голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, першого заступника міністра інфраструктури Василя Шкуракова та генерального директора аеропорту "Бориспіль" Олексія Дубревського.