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На київському вокзалі будуть перевіряти пасажирів та їхні валізи через металошукачі

Денис КарловськийСереда, 8 червня 2022, 23:05
На київському вокзалі будуть перевіряти пасажирів та їхні валізи через металошукачі
фото: укрзалізниця

На Центральному й Південному залізничних вокзалах Києва встановили металошукачі та рентгено-телевізійні інтроскопи для перевірки вмісту багажу пасажирів.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "На вокзалі встановлено комплексну систему огляду для підвищення безпеки пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі ("рамка"), 4 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори, мобільну рентгено-телевізійна установку".

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Деталі: "Укрзалізниця" запрошує представників ЗМІ на пресконференцію 9 червня в приміщенні вокзалу стосовно посилення заходів безпеки.

На заході очікують виступи голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, першого заступника міністра інфраструктури Василя Шкуракова та генерального директора аеропорту "Бориспіль" Олексія Дубревського.

 
фото: укрзалізниця

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Теми: УкрзалізницяКиївзалізниця
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