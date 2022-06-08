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Українська збірна перемагає Ірландію з рахунком 1:0 на старті Ліги націй УЄФА

Денис КарловськийСереда, 8 червня 2022, 23:44
джеймс маклін і олександр караваєв у ході матчу. фото: getty images

Збірна України з футболу здобуває перемогу над збірною Ірландії в рамках третього розіграшу Ліги націй УЄФА.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Через насичений графік матчів головний тренер збірної України Олександр Петраков вирішив випустити майже повністю резервний склад. Винятком став захисник Віталій Миколенко, який утретє поспіль провів на полі 90 хвилин.

На 47 хвилині Віктор Циганков подавав у штрафний майданчик і переправив м'яч у сітку воріт Ірландії. 

На 36-й хвилині Тарас Качараба відправив м’яч у дальній кут воріт суперника. Однак після перегляду відео з системи VAR гол на користь України скасували через офсайд Довбика за кілька секунд до удару Качараби.

Після забитого гола Циганкова українська збірна більше не створювала гольових моментів. Тоді як капітан Ірландії на 78-й хвилині після подачі з кутового забивав у ворота України, але Андрій Лунін швидко відреагував і перевів м'яч у перекладину.

Україна мала стартувати проти Ірландії ще 1 червня. Однак через зміщення календаря, пов'язане з перенесенням матчів Ліги націй, гру перенесли на тиждень.

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Перед поєдинком проти Ірландії Україна встигла зіграти два матчі у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. І вже через два дні мала знову вийти на поле.

Проте збірна Украни в турнірному заліку Ліги В поки ще не сягнула першої сходинки. Збірна Шотландії здобула перемогу над збірною Вірменії з рахунком 2:0, тому вони наразі перебувають на вершині турнірної таблиці.

Перед початком футбольного матчу обидві команди вшанували всіх захисників, які віддали життя за Україну.

Матч відбувся на стадіоні "Авіва" в Дубліні.

Теми: футболспортУЄФАІрландія
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