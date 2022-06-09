Херсонщина: Росіяни обстріляли село, є поранені

Росіяни обстріляли село Твердомедове (Херсонська область), поранені двоє цивільних.

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Дослівно: "Внаслідок артобстрілу села Твердомедове поранення отримали двоє цивільних. Чоловік – 52 роки та жінка – 46 років, отримали тяжкі поранення. Їх оперативно евакуювали до Кривого Рогу, наші лікарі надають їм усю необхідну допомогу. Чоловік реально "важкий".

Деталі: Вілкул додав, що окупанти продовжують обстріл по всій лінії зіткнення з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, танків та мінометів. Під удар потрапили території в районі мирних населених пунктів Велика Костромка, Біла Криниця, Трудолюбівка. У районі Князівки ворог використав бойову авіацію.

Ситуація у Кривому Розі та районі повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ.