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Херсонщина: Росіяни обстріляли село, є поранені

Анастасія КалатурЧетвер, 9 червня 2022, 00:40

Росіяни обстріляли село Твердомедове (Херсонська область), поранені двоє цивільних.

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Дослівно: "Внаслідок артобстрілу села Твердомедове поранення отримали двоє цивільних. Чоловік – 52 роки та жінка – 46 років, отримали тяжкі поранення. Їх оперативно евакуювали до Кривого Рогу, наші лікарі надають їм усю необхідну допомогу. Чоловік реально "важкий".

Деталі: Вілкул додав, що окупанти продовжують обстріл по всій лінії зіткнення з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, танків та мінометів. Під удар потрапили території в районі мирних населених пунктів Велика Костромка, Біла Криниця, Трудолюбівка. У районі Князівки ворог використав бойову  авіацію.

 Ситуація у Кривому Розі та районі повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ.

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Теми: Херсонська областьРосіявійна
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