Кім: Досі є ризик, що Росія нападе на Миколаїв та Запоріжжя

Ризик того, що Росія знову нападе на Миколаїв та Запоріжжя, все ще існує.

Джерело: голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім у Reuters

Пряма мова: "Найближчими місяцями, я думаю, у них (у росіян – Ред.) є деякі можливості для наступу на Запоріжжя та Миколаїв. Але поки що ми не бачимо ні перегрупування, ні великих армій для атаки".

Деталі: Кім сказав, що хоча зараз все рухається дуже повільно, "ситуація може розвиватися дуже швидко".

Reuters уточнює, що доля української берегової лінії Чорного моря має вирішальне значення для забезпечення економічного майбутнього України.