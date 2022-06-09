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Американська розвідка: Кіберзагроза з боку РФ досі реальна, треба бути пильними

Анастасія КалатурЧетвер, 9 червня 2022, 06:45
ФОТО: GETTY

Компаніям США радять  залишатися в стані підвищеної готовності до кібератак РФ.

Джерело: WSJ

Деталі: З початку російського вторгнення в Україну в лютому Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA), Агентство національної безпеки та Федеральне бюро розслідувань попереджали про потенційні кібератаки на операторів критично важливої ​​інфраструктури.  

Джен Істерлі, директор CISA, повідомила, що попри відсутність великих атак на західну інфраструктуру з початку війни, компанії не повинні послаблювати пильність.

Істерлі сказала, що "ми лише 100 днів у цій війні" і що "використання шкідливої ​​кіберактивності є частиною російської стратегії, чи то через організацію, що спонсорується державою, чи через злочинні угруповання". Вона вказала на такі інциденти, як атака на супутникову мережу Viasat.

Директор з питань кібербезпеки Агентства національної розвідки США Роберт Джойс сказав, що "загроза була і залишається реальною. У росіян є можливості, з якими нам потрібно бути обережними, і вони перебувають у точці ухвалення рішення про те, чи застосовуватимуть їх  і коли".

Після попереджень розвідувальних служб іще в лютому в США стартувала кампанія Shields Up, яка мала на меті посилити захист мереж приватних компаній, насамперед технологічних гігантів. Як повідомляється, Shields Up навряд чи закінчиться найближчим часом.

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Теми: СШАрозвідкаРосіяхакери
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